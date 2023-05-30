Несколько вагонов с газом и бензином сошли с рельс в Ульяновской области

Несколько вагонов с газом и бензином сошли с рельс в Ульяновской области. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 30 мая недалеко от станции «Ульяновск-2» в 4 часа утра. Как минимум один из вагонов опрокинулся на бок.

По данным Telegram-канала, диверсия могла стать причиной схода вагонов, так как на месте ЧП обнаружены следы повреждения железнодорожных путей.

Пострадавших и разлива нефтепродуктов в результате ЧП нет.

SHOT отмечает, что СК проводит проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».