Госдума приняла закон, позволяющий передавать Минобороны и МЧС конфискованные товары легкой промышленности
Госдума приняла закон, позволяющий передавать Минобороны и МЧС конфискованные товары легкой промышленности в случаях, установленных законами или кабмином Об этом во вторник, 30 мая,
Отмечается, что сейчас такие товары подлежат уничтожению. В то же время Федеральная таможенная служба имеет право передавать конфискованные санитарно-гигиенические, медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, детское и лечебное питание, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости медицинским, образовательным организациям, органам соцзащиты.