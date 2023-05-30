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Госдума приняла закон, позволяющий передавать Минобороны и МЧС конфискованные товары легкой промышленности

Госдума приняла закон, позволяющий передавать Минобороны и МЧС конфискованные товары легкой промышленности в случаях, установленных законами или кабмином Об этом во вторник, 30 мая, пишет ТАСС.

Отмечается, что сейчас такие товары подлежат уничтожению. В то же время Федеральная таможенная служба имеет право передавать конфискованные санитарно-гигиенические, медицинские изделия, скоропортящиеся продукты, детское и лечебное питание, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости медицинским, образовательным организациям, органам соцзащиты.