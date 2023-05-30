Гладков назвал количество жертв из-за обстрела пункта временного размещения в Белгородской области
В Белгородской области 30 мая снаряды ВСУ попали в пункт временного размещения. Губернатор региона Вячеслав Гладков назвал количество погибших и пострадавших.
Погиб один человек — охранник учреждения.
Еще два мужчины ранены. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. У одного — проникающее ранение брюшной полости, у второго — проникающее ранение грудной клетки. Известно, что пострадавших уже прооперировали.
Ранее сообщалось об обстреле пункта временного проживания в Белгородской области.