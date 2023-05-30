Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
20°
Срд, 31
17°
Чтв, 01
20°
ЦБ USD 80.69 0.63 31/05
ЦБ EUR 86.51 0.61 31/05
Нал. USD 79.51 / 83 30/05 15:25
Нал. EUR 86.51 / 87.84 30/05 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
Вчера 17:55
4 895
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
8 071
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
7 283
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
11 761
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Депутат Госдумы Андрей Макаров заболел ковидом

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заболел ковидом. Об этом 30 мая сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства.

Глава региона заявил, что хотел посетить с Макаровым заработавший 29 мая онкодиспансер в Рязани, но из-за болезни этого сделать не удается.

Малков подчеркнул, что роль депутата была «определяющей» в проекте.

Губернатор заявил, что он уже идет на поправку.

«Когда Андрей Михайлович выздоровеет — еще раз приедем в диспансер», — заключил Малков.