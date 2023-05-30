Депутат Госдумы Андрей Макаров заболел ковидом

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров заболел ковидом. Об этом 30 мая сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства.

Глава региона заявил, что хотел посетить с Макаровым заработавший 29 мая онкодиспансер в Рязани, но из-за болезни этого сделать не удается.

Малков подчеркнул, что роль депутата была «определяющей» в проекте.

Губернатор заявил, что он уже идет на поправку.

«Когда Андрей Михайлович выздоровеет — еще раз приедем в диспансер», — заключил Малков.