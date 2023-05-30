23-летний рязанец избил знакомого до смерти за то, что он медленно шел по дороге

В Касимовском районе 23-летний молодой человек избил знакомого. Об этом сообщили в следкоме.

Этот инцидент произошел 16 июля 2021 года. Нетрезвого молодого человека разозлило то, что его приятель медленно шел по дороге. Из-за этого он начал его избивать.

Отмечается, что потерпевший скончался от полученных травм в больнице.

Вскоре в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за причинении тяжкого вреда, который повлек за собой смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ). Суд ему назначил 7,5 лет колонии строгого режима.