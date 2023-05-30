Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
21°
Срд, 31
17°
Чтв, 01
20°
ЦБ USD 80.69 0.63 31/05
ЦБ EUR 86.51 0.61 31/05
Нал. USD 79.7 / 82.8 30/05 16:55
Нал. EUR 86.51 / 87.85 30/05 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
Вчера 17:55
5 852
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
8 397
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
7 483
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
11 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
23-летний рязанец избил знакомого до смерти за то, что он медленно шел по дороге

В Касимовском районе 23-летний молодой человек избил знакомого. Об этом сообщили в следкоме.

Этот инцидент произошел 16 июля 2021 года. Нетрезвого молодого человека разозлило то, что его приятель медленно шел по дороге. Из-за этого он начал его избивать.

Отмечается, что потерпевший скончался от полученных травм в больнице.

Вскоре в отношении молодого человека возбудили уголовное дело за причинении тяжкого вреда, который повлек за собой смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ). Суд ему назначил 7,5 лет колонии строгого режима.