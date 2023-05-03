Замглавы Херсонского областного совета заявил о контрнаступлении ВСУ
Заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало контрнаступления. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на CNN.
Соболевский сообщает, что контрнаступлением являются все боевые действия, которые сейчас ведутся на южном направлении.
Также он отметил, что никакого объявления даты начала контрнаступления не будет.