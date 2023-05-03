«Яндекс» запустит в Рязани производство серверов OpenYard
«Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte построили в Рязани завод по выпуску вычислительной техники. Запуск производства планируется в этом году, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что «Яндекс» уже разработал линейку серверов OpenYard, которую намерен выпускать в Рязани. Далее серверы планируют внести в реестр Минпромторга, чтобы участвовать в госзакупках.
Журналисты со ссылкой на экспертов пишут, что посла отладки мощностей оборудование OpenYard составит конкуренцию крупнейшему российскому производителю серверов Yadro. К 2024 году серверы «Яндекса» займут около 10% рынка.