Волейбольная команда РГАТУ заняла четвертое место на Универсиаде вузов Минсельхоза России
В конце апреля мужская сборная команда Рязанского государственного агротехнологического университета участвовала в первенстве Центрального и Северо-Западного Федеральных округов по волейболу в рамках IX летней Универсиады вузов Минсельхоза России. Соревнования проходили на спортивной базе Великолукской ГСХА.
В первенстве участвовали 17 команд из Белгорода, Воронежа, Костромы, Мичуринска, Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и других городов России.
Коллектив волейболистов Рязанского агроуниверситета, обыграв команды Великолукской ГСХА и Брянского ГАУ, вышел в полуфинал. Ребятам удалось войти в ТОП — 5 сильнейших мужских команд аграрных вузов России по волейболу и занять четвертое место.