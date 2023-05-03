Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
14°
Чтв, 04
14°
Птн, 05
ЦБ USD 79.96 -0.55 03/05
ЦБ EUR 87.66 -0.71 03/05
Нал. USD 78.9 / 81.3 03/05 10:50
Нал. EUR 87.52 / 88.98 03/05 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
5 420
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
22 276
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
20 972
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
14 461
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Волейбольная команда РГАТУ заняла четвертое место на Универсиаде вузов Минсельхоза России

В конце апреля мужская сборная команда Рязанского государственного агротехнологического университета участвовала в первенстве Центрального и Северо-Западного Федеральных округов по волейболу в рамках IX летней Универсиады вузов Минсельхоза России. Соревнования проходили на спортивной базе Великолукской ГСХА.

В первенстве участвовали 17 команд из Белгорода, Воронежа, Костромы, Мичуринска, Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и других городов России.

Коллектив волейболистов Рязанского агроуниверситета, обыграв команды Великолукской ГСХА и Брянского ГАУ, вышел в полуфинал. Ребятам удалось войти в ТОП — 5 сильнейших мужских команд аграрных вузов России по волейболу и занять четвертое место.