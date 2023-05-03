Водителя из Александро-Невского района посадили в колонию за езду в нетрезвом виде
Жителя Александро-Невского района лишили свободы из-за езды на машине в нетрезвом виде (часть 2 статьи 264.1 УК РФ).
2 января 2023 года неоднократно судимый и лишенный водительских прав мужчина вновь сел за руль машины в нетрезвом состоянии. Он разъезжал по селу Студенки пока его не остановили сотрудники полиции. Они составили протокол, а впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
В результате суд отменил водителю ранее назначенное ему условное наказание за аналогичное нарушение и приговорил его к реальному лишению свободы на срок 1 год и 3 месяца колонии-поселения. Кроме этого, мужчина не сможет управлять автомобилем на протяжении 3,5 лет.