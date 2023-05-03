Во Владивостоке водитель «Ауди» насмерть сбил девушку

Во Владивостоке водитель Audi насмерть сбил девушку. Об этом сообщил портал « Вести Приморье ».

Авария произошла в районе дома № 85 по улице Светланская.

Полицейские установили, что 22-летний пьяный водитель управлял автомобилем Audi Q7. При движении со стороны улицы Луговая в направлении улицы Лазо он не справился с управлением и, заехав на тротуар, сбил девушку. После этого автомобиль выехал на «встречку» и врезался в информационную стелу.

В результате аварии погибла 23-летняя девушка-пешеход. Травмы получил 35-летний пассажир Audi, его доставили в травматологическое отделение Владивостокской клинической больницы.

Отмечается, что водитель не проходил обучение на право управления транспортным средством. Автомобиль поместили на стоянку временного задержания.

На водителя составили административные материалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.