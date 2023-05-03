В Ярославле подростка, которого искали год, нашли мертвым

В Ярославле подростка, которого искали год, нашли мертвым. Об этом сообщил портал « КП-Ярославль ».

Тело 16-летнего мальчика нашли на берегу водоема во Фрунзенском районе города.

Поиски подростка начались 27 апреля 2022 года. В этот день он ушел из дома и не вернулся. Матери молодой человек сказал, что пошел устраиваться на работу.

В пресс-службе СКР по Ярославской области сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы.

Мальчика искали и правоохранители, и волонтеры. По факту пропажи подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».