В Рязанской области 3 мая пройдет рейд «Пешеходный переход»
В Рязанской области 3 мая ГИБДД проверят водителей транспортных средств на соблюдение дорожного движения вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители напоминают, что водители должны снижать скорость, когда подъезжают к нерегулируемому пешеходному переходу. При виде человека, собирающегося переходить дорогу — они обязаны остановиться.
В результате нарушения этих правил водителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.