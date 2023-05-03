В рязанской мэрии сообщили, что решили проблему с отключением электричества в Кальном

В рязанской мэрии в ответе на запрос редакции РЗН. инфо сообщили, что решили проблему с отключением электричества в Кальном.

По словам ведомства, причиной отключения электричества в Кальном стали повреждения подземных кабелей, которые принадлежат как МУП «РГРЭС», так и другим собственникам.

«Для электроснабжения новой застройки, расположенной между улицей Быстрецкой и Муромским шоссе МУП „РГРЭС“ были построены и введены в эксплуатацию новые распределительные пункты на Солотчинском и Касимовском шоссе, на улице Радиозаводская, а также проложены кабельные линии между ними», — говорится в сообщении.

Также в мэрии отметили, что по состоянию на 20 апреля 2023 года все распределительные пункты «введены в эксплуатацию и микрорайон Кальное включен по нормальной схеме электроснабжения».

Однако 27 апреля губернатор Павел Малков в ходе прямого эфира сообщил, что для полного решения проблемы с частым отключением света в Кальном нужно заменить еще три участка. Для этого понадобится два месяца.