В Рязани женщина на самокате сбила 71-летнюю пенсионерку

В Рязани 3 мая на площади Победы произошла авария, в которой пострадала 71-летняя женщина. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Инцидент произошел около 14:30. Автор поста сообщает, что пенсионерка переходила дорогу по переходному переходу на зеленый свет светофора. В этот момент ее сбила женщина, которая находилась на самокате с ребенком.

«Пообещав вернуться на место происшествия, она [женщина — прим. ред.] просто скрылась и не оставила ни своих контактов, ни данных», — сообщается в группе.

В результате аварии женщине потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что осле ДТП она не могла передвигаться самостоятельно.

Внучка пострадавшей просит откликнуться свидетелей инцидента и добавляет, что ее бабушка будет обращаться в правоохранительные органы.