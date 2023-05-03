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В Рязани замдиректору предприятия грозит срок из-за ампутации нескольких пальцев подростка

Заместителя директора одного из предприятий Рязани обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ).

Обвиняемый, будучи ответственным за обеспечение сохранности объектов электрического и газового хозяйства предприятия, не принял меры, препятствующие доступу людей в здание трансформаторной подстанции.

В результате 13-летний подросток прошел внутрь здания, прикоснулся руками к электрическому кабелю, получил ожоги тела и ампутацию нескольких пальцев рук. Несовершенному установили группу инвалидности.

В процессе следствия обвиняемый признал свою вину, добровольно возместил моральные и материальный ущерб в сумме 500 тысяч рублей).

Уголовное дело направленно в суд. В ближайшее время начнется его рассмотрение.