В Рязани полицейские задержали мужчину за угрозу убийством

В Рязани полицейские задержали мужчину за угрозу убийством. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел во вторник, 2 мая, в 14:50.

Патрульные получили сообщение о конфликте в доме на улице Мусоргского. Дежурный передал информацию о ссоре, о которой позвонили в полицию обеспокоенные рязанцы.

Полицейские прибыли на указанный адрес. Там их встретила женщина, представившаяся 40-летней местной жительницей. Она рассказала о конфликте с соседом по этажу. В какой-то момент мужчина начал размахивать ножом и угрожал зарезать женщину. Рязанка убежала и стала ждать помощи от полиции.

Патрульные нашли злоумышленника — 55-летнего рязанца. У мужчины забрали нож и препроводили его в отдел полиции. На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.