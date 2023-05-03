В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Патрульные получили ориентировку на 46-летнего рязанца, объявленного в розыск. Ранее мужчину осудили за кражу. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ. Однако мужчина уклонился от исполнения наказания и попытался скрыться от правоохранителей. Его объявили в розыск.
Патрульные, двигаясь по Рязани, заметили на Касимовском шоссе мужчину с внешними признаками опьянения. Также прохожий был похож на человека, чьи приметы указаны в ориентировке. Патрульные остановили мужчину и выяснили, что это — 46-летний рязанец, объявленный в федеральный розыск. Полицейские препроводили его в отдел МВД России по Советскому району Рязани. Там его передадут инициаторам розыска — сотрудникам Управления ФСИН России по Рязанской области.