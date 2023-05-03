В Рязани осудили виновника смертельного ДТП у села Поляны

Рязанца осудили на два года с отбыванием наказания в колонии-поселения и лишили прав на три года.

В Рязани осудили виновника смертельного ДТП 2018 года у села Поляны. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Авария произошла в августе 2018 года. Мужчина ехал на «Ладе Гранте» с четырьмя пассажирами в Рязань по трассе Спас-Клепики. Водитель превысил скорость, около 120 км/ч, и не смог остановиться перед стоп-линией. Он выехал на перекресток между селами Поляны и Варские на красный свет и столкнулся с «Ауди».

Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 264 УК РФ. Его осудили на два года с отбыванием наказания в колонии-поселения и лишили прав на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, что 46-летний пассажир «Гранты» скончался на месте от полученных травм. Водители и три пассажира «Лады Гранты» в возрасте 21-го, 18-ти и 26-ти лет получили травмы.