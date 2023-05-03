В России упростили оформление FAN ID для некоторых категорий граждан

Правительство России упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров (вне зависимости от вида пенсий). Об этом сообщается в Telegram-канале органа власти.

С 26 мая оформление FAN ID для детей до 14 лет будет проходить удаленно. Карту болельщика выдадут автоматически, если данные о детях предоставлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг.

Инвалиды (с 14 лет) смогут оформить карту болельщика в рамках подачи клубами Российской премьер-лиги групповых заявок.

Отмечается, что регионам рекомендовано на каждом стадионе РПЛ открыть отдельные окна для пенсионеров и инвалидов, которые смогут получить карту болельщика без очереди.