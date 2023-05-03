Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
14°
Чтв, 04
14°
Птн, 05
ЦБ USD 79.96 -0.55 03/05
ЦБ EUR 87.66 -0.71 03/05
Нал. USD 78.9 / 81.3 03/05 10:50
Нал. EUR 87.52 / 88.98 03/05 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
5 420
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
22 276
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
20 972
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
14 461
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России упростили оформление FAN ID для некоторых категорий граждан

Правительство России упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров (вне зависимости от вида пенсий). Об этом сообщается в Telegram-канале органа власти.

С 26 мая оформление FAN ID для детей до 14 лет будет проходить удаленно. Карту болельщика выдадут автоматически, если данные о детях предоставлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг.

Инвалиды (с 14 лет) смогут оформить карту болельщика в рамках подачи клубами Российской премьер-лиги групповых заявок.

Отмечается, что регионам рекомендовано на каждом стадионе РПЛ открыть отдельные окна для пенсионеров и инвалидов, которые смогут получить карту болельщика без очереди.