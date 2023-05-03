В преддверии Дня Победы Елена Сорокина посетила мемориалы в поселках города

В преддверии Дня Победы Елена Сорокина посетила мемориалы в поселках города. Об этом мэр города сообщила на своей официальной странице «Вконтакте».

Сорокина посетила Канищево, Недостоево, Карцево, Шереметьево-Песочню, Никуличи и другие территории, на которых установлены мемориалы, посвященные нашим землякам, которые жили здесь и ушли на войну.

Мэр отметила, что за мемориалами постоянно ухаживают. Большую роль в этом играют комитеты ТОС.

«Пообщались с председателями комитетов. Активисты в продолжение усилий городских служб навели порядок вокруг памятников, где необходимо, обновили надписи. Поручила ДБГ окосить участки, прилегающие к памятникам, высадить цветы», — написала Сорокина.

Она также рассказала, что в поселке Карцево недавно повредили табличку с именами рязанцев-участников Великой Отечественной войны. Мэр добавила, что в дирекции благоустройства изготавливают новую табличку и скоро ее заменят.

Сорокина также поблагодарила жителей Никуличей за постоянную заботу о мемориале в поселке.

«Со стороны городских служб все работы по памятным местам будут завершены на днях», — добавила она.