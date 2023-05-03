В Лесопарке пройдет выставка бездомных животных «Пойдем домой»
Мероприятие проводится, чтобы бездомные собаки и кошки нашли себе хозяев.
В субботу, 27 мая, в Лесопарке пройдет выставка «Пойдем домой». Об этом сообщили организаторы.
Мероприятие проводится, чтобы бездомные собаки и кошки нашли себе хозяев. Пока их не пристроили — питомцы находятся на попечении приютов и волонтеров.
В сообщении уточняется, что организаторы приглашают к сотрудничеству аниматоров, рукодельниц, магазины хэндмейда, аквагримма, мехенди.
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