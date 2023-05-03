В Госдуму внесли поправки в закон о военном положении

В Госдуму внесли поправки, корректирующие федеральный закон о военном положении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы комитета по законодательству Павла Крашенинникова.

Он объяснил, что поправки нужны для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, где введен режим военного положения (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях).

Депутат напомнил, что, согласно закону о военном положении, на территориях, где введен соответствующий режим, референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления не проводят. При этом в законах о принятии в состав РФ новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны состояться выборы. Крашенинников отметил, что поправки необходимы, чтобы нивелировать противоречия.