В четверг на семи улицах в Рязани отключат холодную воду
В четверг на семи улицах в Рязани отключат холодную воду. Об этом
4 мая с 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:
- улица 1-я Линия, дома № 28-а, № 30, № 30-а;
- улица 2-я Линия, дом № 9;
- улица 4-я Линия, дом № 34;
- улица Ленинского Комсомола, дома № 23, № 27;
- улица Пушкина, дом № 39 корпус 1;
- улица Стройкова дома № 25, № 30, № 30-а (ЦТП), № 34, № 38;
- улица Зубковой, дома № 27 корпус 4, № 27 корпус 5.
Подвоз технической воды будет с 10:00 по адресу улица Стройкова дом № 25.