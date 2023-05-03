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В четверг на семи улицах в Рязани отключат холодную воду

В четверг на семи улицах в Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

4 мая с 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:

  • улица 1-я Линия, дома № 28-а, № 30, № 30-а;
  • улица 2-я Линия, дом № 9;
  • улица 4-я Линия, дом № 34;
  • улица Ленинского Комсомола, дома № 23, № 27;
  • улица Пушкина, дом № 39 корпус 1;
  • улица Стройкова дома № 25, № 30, № 30-а (ЦТП), № 34, № 38;
  • улица Зубковой, дома № 27 корпус 4, № 27 корпус 5.

Подвоз технической воды будет с 10:00 по адресу улица Стройкова дом № 25.