В 2023 году рязанцы отдали мошенникам более 100 миллионов рублей

В среду, 3 мая, в Рязани прошел круглый стол по вопросам мошенничества. На нем представители УМВД и рязанского отделения Банка России рассказали об интернет-угрозах, с которыми ежегодно сталкиваются жители.

Начальник управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Алексей Бирюков сообщил, что обычно мошенники действуют с помощью объявлений в интернете, смс от банка, звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов и требованиями выкупа. По его словам, также распространенный вид мошенничества — взлом страниц в социальных сетях.

Бирюков подчеркнул, что общая сумма переводов мошенникам за 1 квартал 2023 года составила более 100 млн рублей. По его словам, граждане часто берут кредиты по просьбе злоумышленников. Самая большая сумма за 2021-2022 год — 9 млн 800 тысяч рублей.

Также за 2023 год раскрыто 55 преступлений, связанных с мошенничеством. В 2022 году таких преступлений было раскрыто всего 15.

Управляющим рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов рассказал, что планируется внести изменения, чтобы люди, попавшиеся на уловку мошенников, могли рассчитывать на возврат средств.

«Банк России вместе с участниками рынка вносит изменение в законодательство, чтобы люди могли рассчитывать на возврат денежных средств, даже когда их ввели в заблуждение и они сами осуществили перевод мошенникам. Банк России ведет базу о случаях и попытках перевода средств без согласования клиента. Есть такая структура, где находятся сведения о мошеннических счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств. Для интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик приостанавливать перечисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе, если через него выводились деньги и это доказано», — заявил он.

По словам Кузнецова, планируется сделать так, чтобы банк-плательщик мог приостановить отправку средств на два дня, чтобы у человека было время одуматься. Он подчеркнул, что обычно для этого хватает часа или дня.

Также представитель рязанского отделения банка добавил, что совместно с УМВД подготовлен закон об информационном взаимодействии между Центральным банком России и УМВД. Он был подписан в 2022 году и вступит в силу 21 октября текущего года. Правоохранительные органы смогут оперативно получать информацию о мошеннических операциях.