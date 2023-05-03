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На въезде в Рязань выставят украшенные ко Дню Победы «УАЗ Патриот»

В 2023 году Россия отметит 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По решению, принятому на пресс-конференции 18 апреля в МИА «Россия сегодня», в 2023 году традиционное шествие «Бессмертный полк» не состоится. Однако его проведение вышло за пределы привычного формата.

«Бессмертный полк в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах. Мы предлагаем почтить память своих героев в течение всего дня, выбирая те форматы, о которых мы сегодня говорили. 9 мая — это праздник, и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях. И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», — сказала на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

По сложившейся в Рязани традиции в День Победы по Первомйскому проспекту проследовала колонна автомобилей УАЗ, предоставленные группой компаний «Автоимпорт». Проехали шесть внедорожников «УАЗ Патриот», украшенные эмблемами акции и георгиевскими лентами. Несмотря на то, что шествие в этом году в привычном формате не состоится, группа компаний «Автоимпорт» не изменит традициям. Отмечается, что машины УАЗ всегда были и остаются символами российской армии, да и сама модель «Патриот» названа так неслучайно. Поэтому при участии компании «Альтернативные системы» автомобили «УАЗ Патриот» будут празднично оформлены.

Жители и гости нашего города смогут увидеть автомобили и сделать при желании памятное фото на фоне празднично украшенного «УАЗ Патриот» при въезде в Рязань со стороны Москвы по адресу: Московское шоссе, дом № 22Б.