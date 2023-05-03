Студенты РГАТУ заняли первое место в межвузовском региональном турнире «Дебаты: финансовая лига»

В конце апреля студенты факультета экономики и менеджмента Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева участвовали в Первом межвузовском турнире Рязанской области «Дебаты: финансовая лига», организованном региональным отделением Центрального Банк России.
В команде РГАТУ было шесть студентов 2-4 курсов факультета экономики и менеджмента (направление «Экономика»): Полина Борисова, Иван Кузьмин, Ульяна Кошенкова, Дмитрий Полев, Юлия Давыдова и Ангелина Голубина.
Ребят оценивали профессионалы в сфере финансов — преподаватели образовательных учреждений и сотрудники отделения Центрального Банка России по Рязанской области.
Команде Рязанского агроуниверситета удалось продемонстрировать полученные в вузе знания и занять I место.
Отмечается, что также в «Дебатах» принимали участие РГУ имени Есенина, РГРТУ имени Уткина, Академия ФСИН, филиалы МосУМВД России имени Кикотя и Московского политехнического университета.