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Студенты РГАТУ заняли первое место в межвузовском региональном турнире «Дебаты: финансовая лига»

В конце апреля студенты факультета экономики и менеджмента Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева участвовали в Первом межвузовском турнире Рязанской области «Дебаты: финансовая лига», организованном региональным отделением Центрального Банк России.

В команде РГАТУ было шесть студентов 2-4 курсов факультета экономики и менеджмента (направление «Экономика»): Полина Борисова, Иван Кузьмин, Ульяна Кошенкова, Дмитрий Полев, Юлия Давыдова и Ангелина Голубина.

Ребят оценивали профессионалы в сфере финансов — преподаватели образовательных учреждений и сотрудники отделения Центрального Банка России по Рязанской области.

Команде Рязанского агроуниверситета удалось продемонстрировать полученные в вузе знания и занять I место.

Отмечается, что также в «Дебатах» принимали участие РГУ имени Есенина, РГРТУ имени Уткина, Академия ФСИН, филиалы МосУМВД России имени Кикотя и Московского политехнического университета.