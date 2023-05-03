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Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода померялись интеллектом на Весеннем кубке игры «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) состоялось открытие сезона интеллектуальных игр «Эрудит». За звание лучших знатоков боролись 15 команд, в том числе и сборная Касимовского приборного завода — филиала АО «ГРПЗ».

На Весеннем этапе кубка «Эрудит» сохранился регламент проведения игр прошлых сезонов. Викторина состояла из двух туров. Командам-участникам было задано 32 вопроса, для размышления и ответа на каждый из них давалась одна минута. «Мозговой штурм» касался различных областей и сфер жизни, где интеллектуалы показывали свое нестандартное мышление, эрудицию, логику, креатив и быстроту принимаемых решений.

Победителем в игре стала команда «Ума Штурман», «серебро» у сборной «Энтропия», третье место заняла команда «Супермегащит».

"Открытие сезона стало очень интригующим. Многие команды стали постоянными участниками нашего мероприятия, но появились и новички, которые уже в первой игре показали себя. Будем ждать от них и в дальнейшем только высоких результатов, ведь впереди еще три этапа игры, а значит, есть возможность стать лидерами по итогам сезона. От лица организаторов хотел бы пожелать командам такого же настроя на победу в течение всего сезона, как и в этой игре", — поделился своими впечатлениями председатель Молодежного центра Евгений Лынов.

Все команды-участницы отмечены дипломами, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов, получат денежное вознаграждение.

Интеллектуальные состязания «Эрудит АО «ГРПЗ» проводятся на заводе ежеквартально. Они представляют собой сочетание форматов популярных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра». В них может принять участие любой работник предприятия. Организатором мероприятия выступает Молодежный центр АО «ГРПЗ».