Сотрудники Госавтоинспекции Сасовского района обратились к жителям через громкоговорители
Сотрудники Госавтоинспекции Сасовского района обратились к жителям через громкоговорители. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Через громкоговорители полицейские предупредили о соблюдении ПДД. Они призвали пешеходов пересекать дорогу только по правилам, быть осторожными и следить за безопасностью детей около проезжей части.
Также госавтоинспекция напомнила, что штраф за нарушения для пешехода составляет 500 рублей, а для водителя, не пропустившего пешехода — до 2500 рублей. С детьми инспекторы проводят разъяснительную работу, а родителям напоминают о необходимости изучения правил безопасного поведения на улице.