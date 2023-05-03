Собчак: рязанских учителей принуждают регистрироваться на сайте для праймериз «Единой России»
Рязанских учителей принуждают регистрироваться на сайте для праймериз «Единой России». Об этом написала Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Помимо этого, от педагогов требуют привести двоих родственников, указав их фото, адрес регистрации и номер телефона.
Праймериз «Единой России» пройдут с 22 по 28 мая.
На скриншоте из Telegram-канала указано, что зарегистрироваться надо на сайте предварительного голосования 2021. Неизвестно, писавший сообщение ошибся или медиа Собчак опубликовало скриншот двухлетней давности.