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Школу № 1 на улице Горкого в Рязани соединят с педколледжом подземным переходом

Школу № 1 на улице Горкого в Рязани соединят с педколледжом подземным переходом. Об этом 2 мая сообщила ТРК.

Отмечается, что в бывшем здании педколледжа станут обучаться школьники из начальных классов. В старом здании проведут конфигурацию помещениий, чтобы сформировать кабинеты.

Также планируется замена коммуникаций, электропроводки и отопления.

Работы намерны завершить к концу года. В январе-феврале 2024 года в отремонтированное помещениие переедут начальные классы из школы № 1.

Напомним, о планах соединения зданий стало известно в 2020 году. Ранее педколледж переехал на место кооперативного техникума, которого в 2019 году лишили аккредитации.