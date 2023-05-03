Школу № 1 на улице Горкого в Рязани соединят с педколледжом подземным переходом
Школу № 1 на улице Горкого в Рязани соединят с педколледжом подземным переходом. Об этом 2 мая сообщила ТРК.
Отмечается, что в бывшем здании педколледжа станут обучаться школьники из начальных классов. В старом здании проведут конфигурацию помещениий, чтобы сформировать кабинеты.
Также планируется замена коммуникаций, электропроводки и отопления.
Работы намерны завершить к концу года. В январе-феврале 2024 года в отремонтированное помещениие переедут начальные классы из школы № 1.
Напомним, о планах соединения зданий стало известно в 2020 году. Ранее педколледж переехал на место кооперативного техникума, которого в 2019 году лишили аккредитации.