Российская столица гончарного промысла начнет турсезон интерактивными «цифровыми» экскурсиями

В Скопине Рязанской области на майских каникулах стартуют интерактивные пешие экскурсии по главным городским достопримечательностям. Глубокое погружение в историю российской столицы гончарного промысла помогут совершить сотрудники Скопинского краеведческого музея, которые будут встречать туристов на улицах в образах персонажей в стилизованных костюмах начала XX века. Для более оперативной координации путешествий в историю МТС прокачала сеть в городе, увеличив скорость мобильного интернета на 30%.

МТС увеличила скорость мобильного интернета в центре Скопина, где находятся популярные у туристов достопримечательности: Скопинский краеведческий музей, Центр народных художественных промыслов и ремесел, в котором в котором в том числе представлен Музей гончарства. Гости города также посещают музей истории гончарного промысла на фабрике Скопинской художественной керамики и музей истории Подмосковного угольного бассейна.

«Мы отмечаем в Скопине ежегодный прирост интернет-трафика в полтора раза в начале мая, в это время в город приезжают первые туристы и летние отпускники. Осматривая достопримечательности, гости всегда делают много фото, снимают видео и выкладывают их в соцсетях. Поэтому мы провели технические работы в историческом центре Скопина заранее, чтобы быть готовыми к новому туристическому сезону. С быстрым интернетом гости города могут делиться контентом, а авторы и гиды пешеходных экскурсий — уточнять информацию по маршруту, координировать работу с группами. Кроме того, по Рязанской области путешествуют семьи с детьми на личных автомобилях, поэтому им нужен полный доступ к навигатору, приложениям бронирования гостиниц, заказа обедов, покупки билетов в музеи и многому другому», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

МТС улучшила связь и на главных улицах города — Ленина, Карла Маркса, Октябрьской и других, где сотрудники краеведческого музея проводят пешие экскурсии по историческим местам и архитектурным достопримечательностям. В этом году такие экскурсии начнутся с первых дней мая.

«Мы приготовили серию интерактивных экскурсий, в ходе которых туристов на каждой новой локации будут встречать исторические персонажи в костюмах начала XX века. Мы пройдем от здания бывшего магазина купца Черкасова, известного городского мецената, к Детской музыкальной школе имени А. Г. Новикова и далее к великолепному образцу советской архитектуры в стиле сталинского ампира Дворцу культуры и далее. Экскурсанты всегда ищут в интернете дополнительную информацию об истории Скопина и его купцах, о гончарном промысле для подтверждения и дополнения каких-то фактов, поэтому хорошая связь, конечно, важна на протяжении всего маршрута», — рассказала директор Скопинского краеведческого музея Елена Морозова.

Помимо центральной части Скопина МТС улучшила связь также в Автозаводском, Заречном, Комсомольском, Октябрьском, Стекольном районах, и в районе Металлурга и Коготково.