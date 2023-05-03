Пригожин заявил о начавшемся контрнаступлении ВСУ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начавшемся контрнаступлении ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По словам Пригожина, ЧВК видит «высочайшую активность» украинской армии «по периметру и внутри нашего фронта».
«При этом если внутри фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом. И поэтому наши фланги — на вопрос, насколько они надежны, я пока промолчу из вежливости. Я считаю, что уже всё пошло. Когда это перейдет в активную фазу — думаю, что в ближайшее время. Может быть, дни», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Пригожин сообщал, что контрнаступление ВСУ может начаться после 2 мая.