Первым замминистра сельского хозяйства Рязанской области стала Елена Правдина
На должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области назначили Елену Правдину. Соответствующий приказ подписан 2 мая, сообщает рязанская «
Ранее Правдина работала в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева заместителем декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, доцентом кафедры зоотехнии и биологии.
На новой должности Елена Правдина будет отвечать за отрасли животноводства и племенного дела, за развитие сельских территорий, поддержку садоводства и огородничества.
Ранее пост первого заместителя министра сельского хозяйства Рязанской области занимал Василий Запорожец.
Фото: «Новая газета»