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Опыт рязанского предприятия вошел в лучшие практики нацпроекта «Производительность труда»

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» Федеральным центром компетенций создана «База знаний». В ней собраны лучшие практики по внедрению инструментов повышения производительности на предприятиях в различных отраслях. Все типовые решения служат примером для тиражирования на других производствах.

В апреле «База знаний» пополнилась типовым решением по снижению брака и доработок при сварке круглых труб. В него вошел опыт, реализованный на рязанском заводе ООО «СтальСтройТехнологии» под управлением Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса в 2020 году.

По словам экспертов РЦК, предприятию было необходимо увеличить объем выпускаемой продукции в связи с увеличением спроса. Однако неправильная сварка круглых труб на заготовительном участке приводила к потерям рабочего времени сборщиков, а также потере времени на перемещение неправильно сваренных труб на доработку или повторную сварку.

«Было придумано и реализовано приспособление, позволяющее накладывать сварной шов равномерно и точно. В результате количество брака и доработок снизилось на 77% и составило всего 8% от общего числа производимой продукции», ― пояснили в РЦК.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. На сегодняшний день участниками нацпроекта являются более восьмидесяти рязанских предприятий различных отраслей.