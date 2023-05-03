На площади Победы высадили ярко-оранжевые бархатцы

В Рязани 3 мая сотрудники Дирекции благоустройства провели уборку на улицах города и высадили цветы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На площади Победы высадили ярко-оранжевые бархатцы. Эти цветы вместе с фестукой составляют цветочную композицию в виде георгиевской ленты.

В сквере имени Маргелова перекопали цветники, на бульваре Победы и на улице Зубковой скосили траву.

Мусор собрали на улицах Циолковского, Маяковского, Горького, Новоселов, Гагарина, Первомайском проспекте, Дзержинского, Бульваре Победы, Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, а также в скверах «Детский мир», «Русский чай», 60-летия Победы, на Соборной, на Радищева и других городских территориях.

Тротуары подмели на улицах Ленина, Почтовая, Первомайский проспект, Вознесенская, в сквере на Соборной и в Центральном парке культуры и отдыха.

Вывезли ветки на переработку с улиц Горького, проезд Машиностроителей, Кремлевский Вал, Весенняя, Советская и Школьная.

Бригады мехуборки очистили от смета и грунтовых наносов проезжую часть улиц Чапаева и Островского.

Покраску металлического разделительного ограждения продолжают на Московском шоссе.