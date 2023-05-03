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Москвичка обвинила полицейского в избиении

Москвичка обвинила полицейского в избиении. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. В полицию 36-летняя женщина попала 13 октября 2022 года. Ее задержали вместе с другом в одном из московских дворов. Указывается, что женщина громко высказывала негативное отношение к СВО.

В отделении ОМВД по Лосиноостровскому району один из полицейских начал досматривать сумку задержанной, но она пыталась ему помешать. В итоге сотрудник полиции кинул женщину на пол. Когда полицейский поднял ее, лицо задержанной было в крови. Ей не дали вызвать скорую и оставили в отделении на ночь. После этого ее отпустили, выписав штраф за мелкое хулиганство и мат в общественном месте. Как сообщили Telegram-каналу юристы «Команды против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иностранным агентом), позже полицейский объяснил, что женщина сама поскользнулась и ударилась лицом об пол.

Пострадавшая обратилась в горячую линию МВД и в СК. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела. Также женщина подала жалобу в прокуратуру — она посчитала вынесенное постановление об отказе незаконным, а проведенную проверку неполной.