Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
15°
Чтв, 04
14°
Птн, 05
10°
ЦБ USD 79.96 -0.55 03/05
ЦБ EUR 87.66 -0.71 03/05
Нал. USD 77.6 / 80.85 03/05 13:40
Нал. EUR 87.01 / 88.49 03/05 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
5 594
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
22 435
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
21 147
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
14 621
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Евросоюз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию

Евросоюз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, среди обсуждаемых предложений — запрет на транзит многих товаров через Россию и меры против судов, отключающих навигационные системы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к глобальному экономическому кризису.