Евросоюз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию
Евросоюз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, среди обсуждаемых предложений — запрет на транзит многих товаров через Россию и меры против судов, отключающих навигационные системы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к глобальному экономическому кризису.