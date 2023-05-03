Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело после обращения жильцов дома в Кальном

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по нарушению прав жильцов дома в Рязани. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

В СМИ появилось обращение жильцов много квартирного дома по Касимовскому шоссе. Они были недовольны работой УК и госжилинспекции.

В аккаунте приемной председателя СК в соцсети «ВКонтакте» появился комментарий о том, что в августе 2022 года после подделки протоколов общего собрания собственников обслуживание дома передали УК, чья работа не устраивает проживающих там граждан. Жители обращались в различные инстанции, однако ситуация не изменилась, а виновных не привлекли к ответственности.

Ранее Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

В региональном управлении СК России возбудили уголовное дело, однако решение отменил надзорный орган — сейчас это обжалуется прокурору. Жильцы также не согласились с отменой постановления.

Глава Следкома поручил руководителю управления СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину повторно возбудить уголовное дело. Ход расследования проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Ранее жители дома 15 корпус 2 по Касимовскому шоссе обращались к Владимиру Путину и губернатору Павлу Малкову. На ролик отреагировали в Госжилинспекции.