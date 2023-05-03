Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц
Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц. Об этом в среду, 3 мая,
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках.
«По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов», — рассказал Клишас.