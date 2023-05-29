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Виталий Артемов объяснил свое отсутствие на заседании гордумы

В Рязани 29 мая депутаты гордумы поддержали назначение Виталия Артемова на должность главы администрации города, однако на заседании его не было. На своей странице «Вконтакте» он объяснил свое отсутствие.

Артемов пишет, что не смог прийти, так как был вместе с губернатором Павлом Малковым на встрече с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Он отметил, что чиновники обсудили важные для региона вопросы.

Также в своем посте Артемов отметил, что начал погружаться в городские проблемы еще в пятницу.

«Ближайшие дни будут очень интенсивными», — добавил Артемов.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности мэра Рязани назначили Виталия Артемова.