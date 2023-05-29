Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
19°
Втр, 30
19°
Срд, 31
17°
ЦБ USD 80.06 0.09 30/05
ЦБ EUR 85.9 -0.02 30/05
Нал. USD 79.61 / 81.55 29/05 15:10
Нал. EUR 85.51 / 87.39 29/05 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
5 986
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
6 556
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
11 030
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
24 600
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В ЖК «Манхэттен» появится комьюнити-центр
Жилой комплекс «Мармакс» располагается в центре Рязани.

В ЖК «Манхэттен» появится комьюнити-центр. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мармакс».

Застройщик активно ведет работу нового жилого квартала. Будущие жители могут оценить архитектуру ЖК, посетив экскурсию.

На данный момент второй корпус построен более чем на 50%. В первом корпусе продолжают работу на последних этажах. Также закончили устройство межквартиных и межкомнатных перегородок до 11 этажа. Работы по установке сетей и коммуникаций продолжаются.

В комплексе согласован дизайн проект соседского центра, где будут фитнес-зал, зона американского пула и коворкинг.

«На сегодняшний день уже открыты экскурсии на объект, благодаря которым будущие собственники могут оценить архитектуру проекта, а также полюбоваться видом из окон — на исторический центр и прекрасную рощу. Наибольшей популярностью у наших клиентов пользуется именно десятиэтажный корпус, в котором представлено всего 56 квартир — это огромная редкость для сегодняшнего времени. На данный момент в продаже представлены двухкомнатные квартиры, стоимость которых стартует от 9,5 млн рублей, для центра города — это очень привлекательный бюджет», — говорит руководитель отдела продаж Анна Терехова.

Жилой комплекс «Мармакс» располагается в центре Рязани. В нем представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с функциональными планировками. Преимущества проекта — авторский ландшафтный дизайн, общие и личные террасы, комьюнити-центр.