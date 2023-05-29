В ЖК «Манхэттен» появится комьюнити-центр

Жилой комплекс «Мармакс» располагается в центре Рязани.

В ЖК «Манхэттен» появится комьюнити-центр. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мармакс».

Застройщик активно ведет работу нового жилого квартала. Будущие жители могут оценить архитектуру ЖК, посетив экскурсию.

На данный момент второй корпус построен более чем на 50%. В первом корпусе продолжают работу на последних этажах. Также закончили устройство межквартиных и межкомнатных перегородок до 11 этажа. Работы по установке сетей и коммуникаций продолжаются.

В комплексе согласован дизайн проект соседского центра, где будут фитнес-зал, зона американского пула и коворкинг.

«На сегодняшний день уже открыты экскурсии на объект, благодаря которым будущие собственники могут оценить архитектуру проекта, а также полюбоваться видом из окон — на исторический центр и прекрасную рощу. Наибольшей популярностью у наших клиентов пользуется именно десятиэтажный корпус, в котором представлено всего 56 квартир — это огромная редкость для сегодняшнего времени. На данный момент в продаже представлены двухкомнатные квартиры, стоимость которых стартует от 9,5 млн рублей, для центра города — это очень привлекательный бюджет», — говорит руководитель отдела продаж Анна Терехова.

Жилой комплекс «Мармакс» располагается в центре Рязани. В нем представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с функциональными планировками. Преимущества проекта — авторский ландшафтный дизайн, общие и личные террасы, комьюнити-центр.