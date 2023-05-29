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В Волгоградской области при чистке уличного туалета погибли три человека

В Волгоградской области при чистке уличного туалета умерли три человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, в понедельник, 29 мая, при чистке уличного септика в частном доме в Даниловском районе четыре человека отравились токсичными веществами.

«Погибли на месте до прибытия скорой помощи три человека: женщина и двое мужчин. Еще один мужчина госпитализирован», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии.