В Волгоградской области при чистке уличного туалета погибли три человека
В Волгоградской области при чистке уличного туалета умерли три человека. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации издания, в понедельник, 29 мая, при чистке уличного септика в частном доме в Даниловском районе четыре человека отравились токсичными веществами.
«Погибли на месте до прибытия скорой помощи три человека: женщина и двое мужчин. Еще один мужчина госпитализирован», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии.