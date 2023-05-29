В Ряжске сгорели два дома

В одном из домов Ряжска 27 мая произошел пожар, который перекинулся на еще один дом и хозяйственную постройку. Об этом сообщает ИД «Пресса» .

Пожар возник поздно вечером, около десяти часов. Деревянный дом № 12 практически полностью сгорел. Дом № 11 поврежден по всей площади, у его блочной части обрушилась кровля. Во дворе дома № 10 пострадал деревянный сарай. Общая площадь пожара составила около 170 квадратных метров.

Пострадавших нет. Выясняются причины возгорания.

Отмечается, что тушение огня было затруднено тем, что строения располагались слишком близко друг к другу. Также в этот вечер был порывистый ветер.