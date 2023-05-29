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В Ряжске полицейские задержали лишенного водительских прав водителя

В Ряжске полицейские остановили «Ладу», так как им показалось движение машины неуверенным. Человек за рулем оказался нетрезв и ранее лишен прав. Об этом рассказала пресс-служба УМВД.

Нарушителем оказался 33-летний водитель. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, чтобы запротоколировать свое нетрезвое состояние.

Теперь ему грозит уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей, а также до двух лет лишения свободы и лишение прав на три года.