В Рязани завершилось предварительное голосование «Единой России»

В Рязани 30 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Из 178 человек жители выбирали будущих кандидатов в гордуму. Об этом сообщается на сайте ЕР.

Замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов подвел в режиме ВКС с региональными отделениями партии первые итоги электронного предварительного голосования. Политик заявил, что серьезных нарушений в ходе голосования не было — по каждому обращению проводилась проверка.

«Мы видим колоссальный интерес к нашей процедуре. Средний конкурс в законодательные собрания 7,5 человека на место. Есть лидеры — Ульяновская область 15 человек на место, Ивановская область — 12, Архангельская и Иркутская области — 10 человек на место», — отметил он.

Отмечается, что в этом году предварительное голосование впервые прошло в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Из-за проблем с интернетом оно было организовано еще и в очной форме.

Руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев добавил, что результаты предварительного голосования были защищены от хакерских атак и не подверглись искажению.

«Последняя неделя была беспрецедентной. Каждый день мы отражали ДДОС-атаки, самая мощная была 23 мая. Несколько десятков тысяч IP-адресов атаковали всю нашу автономную систему: не только сервис предварительного голосования, но вообще каждый хост, сервис и сайт. Атака продолжалась сутки, количество вредоносного трафика исчисляется сотнями терабайт», — рассказал он.

Отмечается, что в последние сутки хакеры предприняли очередную попытку — финским ботнетом была атакована система предварительного голосования в Запорожской области.

Сейчас подсчет голосов на электронном предварительном голосовании завершен. Продолжается подведение итогов очного и выездного голосования в новых регионах, а также электронного голосования в органы местного самоуправления.