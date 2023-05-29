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В Рязани пройдет фестиваль современного искусства «АртГАММАФест»
Основная программа фестиваля запланирована на 3 и 4 июня.

В Рязани с 2 по 11 июня пройдет фестиваль современного искусства «АртГАММАФест».

Как сообщили организаторы, на арт-фестивале представят работы известных российских художников, проведут демо- и мастер-классы, лекции культурологов о современном искусстве, крафт-маркет, концерт, благотворительный аукцион.

«АртГАММАФест» в 2023 году пройдет в художественном музее имени И.П. Пожалостина, Нижнем городском саду в Рязани, Рязанском областном центре народного творчества и в селе Константиново.

«Одно из самых ярких событий предстоящего лета соберет на одной площадке лучших российских художников, которые представят свои работы на выставке современного искусства. Частью масштабной экспозиции в Художественном музее им. Пожалостина в Рязани также станут победители конкурса „ГАММА чувств“ для художников-любителей», — рассказали организаторы.

Подробная программа доступна на сайте фестиваля и в его официальных аккаунтах в «ВКонтакте» и Telegram-канале.

Основная программа фестиваля запланирована на 3 и 4 июня.

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