В Рязани 29 мая отключили холодную воду на шести улицах
В Рязани 29 мая воды на шести улицах не будет до 17:00. Об этом сообщает «Водоканал».
Без ресурса остались жители следующих домов:
- улица Строителей, дома № 1, № 1а, № 3, № 5, № 5а, № 5б, № 5 В (Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии), № 7, № 7а, № 9, № 9а, № 11, № 11а, № 13, № 13а;
- улица Новая, дом № 63 (МБДОУ Детский сад № 111);
- проезд Яблочкова, дома № 3, № 5а (ГБУ РО ОКНД);
- улица Урицкого, дома № 1/9, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11/61;
- улица Циолковского, дома № 11, № 13, № 15/5 (ГБУ РО СП № 1), № 17 (НИИ ГРП), № 19 (ОГБПОУ РКЭ);
- улица Юннатов, дома № 7, № 8/1, № 10, № 11/2, № 12, № 13, № 15, № 17.