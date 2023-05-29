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В Рязани 29 мая отключили холодную воду на шести улицах

В Рязани 29 мая воды на шести улицах не будет до 17:00. Об этом сообщает «Водоканал».

Без ресурса остались жители следующих домов:

  • улица Строителей, дома № 1, № 1а, № 3, № 5, № 5а, № 5б, № 5 В (Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии), № 7, № 7а, № 9, № 9а, № 11, № 11а, № 13, № 13а;
  • улица Новая, дом № 63 (МБДОУ Детский сад № 111);
  • проезд Яблочкова, дома № 3, № 5а (ГБУ РО ОКНД);
  • улица Урицкого, дома № 1/9, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11/61;
  • улица Циолковского, дома № 11, № 13, № 15/5 (ГБУ РО СП № 1), № 17 (НИИ ГРП), № 19 (ОГБПОУ РКЭ);
  • улица Юннатов, дома № 7, № 8/1, № 10, № 11/2, № 12, № 13, № 15, № 17.