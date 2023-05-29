В РГРТУ прошла Всероссийская олимпиада «Я — профессионал»

Андрей Евстропов занял призовое место в направлении «Электроэнергетика».

В РГРТУ прошла Всероссийская олимпиада «Я — профессионал». Об этом сообщили в группе университета.

Андрей Евстропов занял призовое место в направлении «Электроэнергетика». Студент прошел отборочный этап в дистанционном формате и прошел в финал, который проходил на базе МЭИ два дня. Участники решали задачи, связанные с качеством электрической энергии, и представляли проекты по проектированию оптимальной энергосистемы.

Николай Корнеев стал обладателем призового места в направлении «Нанотехнологии в электронике и радиофотонике».