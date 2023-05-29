В Касимовском районе полиция задержала 20-летнего курьера телефонных мошенников

В полицию обратились две пенсионерки из Касимовского района, которые сообщили, что им позвонил неизвестный человек, представившись правоохранителем, который сообщил, что их родственники спровоцировали ДТП. Чтобы не возбуждать уголовные дела, он просил передать ему деньги, сообщила пресс-служба регионального УМВД 29 мая.

Сначала в полицию обратилась 79-летняя жительница поселка Крутоярский. Она рассказала, что передала 300 тысяч рублей человеку за то, что ее внучка на автомобиле якобы сбила человека.

Затем с аналогичной проблемой в полицию обратилась 80-летняя жительница поселка Сынтул. Она передала мошенникам 110 тысяч рублей.

Пенсионерка смогла сообщить важные приметы молодого человека, который приезжал за деньгами и номер автомобиля.

«Сотрудники полиции разыскали транспортное средство, которое числилось как такси. Водитель сообщил, что недавно он выполнял заказ и доставлял мужчину в Сынтул и Крутоярский. Работник такси смог составить портрет пассажира — он совпадал с описанием внешности молодого человека, полученного от пенсионерок», — сообщила пресс-служба УМВД.

Вскоре полицейские задержали 20-летнего жителя Нижегородской области. Он рассказал, что устроился курьером к телефонным мошенникам и, следуя их инструкциям, приезжал за деньгами к обманутым пенсионеркам. За выполнение заданий молодой человек забирал определенный процент от полученных сумм. Оставшуюся часть он переводил сообщникам, которые находятся за пределами России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось о 19-летней жительнице Мордовии, которая приехала в Рязанскую область, чтобы обманом похитить деньги у пенсионерки. Она рассчитывала на то, что полицейские из соседнего региона не смогут установить ее личность, поскольку она там не проживает.