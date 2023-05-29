В Химках задержали двух мужчин, запустивших самодельные дроны с камерой над военной техникой

В подмосковных Химках были замечены три дрона с камерами, собранные в домашних условиях. Они летали над военной техникой, сообщает Shot.

Жители ЖК «Пятницкие луга» заметили в небе беспилотники на высоте 300 метров и сразу сообщили об этом в полицию.

Сотрудники МВД быстро вычислили владельцев. Ими оказались двое москвичей в возрасте 39 и 47 лет.

Мужчины заявили, что собрали дроны для нужд СВО и в день запуска просто их тестировали. Отмечается, что москвичи не смогли объяснить, для чего они запускали беспилотники именно над военной техникой.

БПЛА были сделаны из разных деталей: часть запчастей мужчины напечатали на 3D-принтере, другие — приобрели на «Алиэкспрессе».

Правоохранители изъяли дроны, пульт управления, специальные очки и ноутбуки. Сейчас проводится проверка.